Эксперт назвал главную опасность пива

"Если брать печень, то она оказывается наиболее частой мишенью. Более рискованно употребление пива людям с сердечной патологией и почечной, потому что это может привести к отекам и усугубить ситуацию. Хотя, нельзя сказать, что те же крепкие напитки не поражают печень или почки",