Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Эксперт назвал главную опасность пива

Москва24

Употребление пива, особенно людям с заболеваниями сердца, может обострить существующие заболевания и стать причиной отеков, заявил психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев.

Эксперт назвал главную опасность пива
Фото: 0Сетевое издание m24.ru0Сетевое издание m24.ru

"Если брать печень, то она оказывается наиболее частой мишенью. Более рискованно употребление пива людям с сердечной патологией и почечной, потому что это может привести к отекам и усугубить ситуацию. Хотя, нельзя сказать, что те же крепкие напитки не поражают печень или почки",

– рассказал он в беседе с "Вестями Московского региона".

Эксперт отметил негативное влияние алкоголя на человеческий организм. При этом он пояснил, что опасность употребления спиртных напитков зависит от количества этанола, содержащегося в организме. По словам эксперта, в летнее время употребление слабых алкогольных напитков, в том числе пива, увеличивается. Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Валентин Скрябин заявил, что пожилые люди, употребляющие алкоголь, подвержены риску возникновения безболевого инфаркта миокарда. Кроме того, лекарства, которые представители старшего поколения могут принимать из-за хронических заболеваний, чаще всего плохо сочетаются с подобными напитками.

Помимо этого, психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя способствует появлению или усилению симптомов тревожного, депрессивного и других ментальных расстройств.

ЗОЖ,Руслан Исаев,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители