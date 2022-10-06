Невролог объяснила, как научиться быстро реагировать на перемены

Человек может самостоятельно развить у себя способность быстро реагировать на перемены при помощи ряда простых упражнений. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Олеся Богомолова.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Наш мозг умеет приспосабливаться к переменам в окружающей среде и восстанавливаться после повреждений. Эту способность ученые называют нейропластичностью, развивать ее у себя может каждый человек. Чем чаще мы имеем дело с привычными действиями, которые выполняем на автомате, тем сложнее мозг адаптируется к изменившимся обстоятельствам. Чтобы он быстрее корректировал свою деятельность в ответ на новые ситуации, его надо постоянно тренировать.

Улучшить нейропластичность могут и простые занятия для тренировки памяти. Учите каждый день новые слова, запоминайте номера телефонов. Когда рассматриваете картины, старайтесь запечатлеть в памяти, какие предметы где расположены, какого они цвета и формы.

"Хорошо тренируют мозг упражнения для недоминантной руки. Попробуйте написать письмо или нарисовать рисунок левой рукой, если вы правша (и наоборот). В процессе будут задействованы дополнительные зоны мозга, что позволит нестандартно подойти к решению задачи",

– сказала Богомолова. Разовьют нейропластичность игры на воображение. Например, можно поразмышлять над другой концовкой любимой книги или фильма. Или положить какой-нибудь предмет на лист бумаги и придумать, что можно дорисовать, чтобы он стал частью рисунка. Кроме того, не забывайте заниматься физкультурой и будьте физически активны. Без движения нет здорового мозга, напомнила врач. При этом учитесь вовремя останавливаться, когда устали, полноценно отдыхать и высыпаться.