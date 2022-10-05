Как избавиться от привычки есть на ночь

Слишком обильный ужин может сбить режим сна и бодрствования на гормональном уровне. Чтобы сон был комфортным, лучше есть за три часа до него. Об этом пишет Food ru.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Если прямо перед сном хочется есть, это значит, что в течение дня был нарушен рацион питания. Нужно есть регулярно и не давать организму сильно проголодаться.

Также на ночь хочется чем-нибудь перекусить из-за стресса. Врачи даже говорят о синдроме ночной еды. Это редкое расстройство пищевого поведения, когда посреди ночи человеку внезапно хочется есть, но контролировать он это не может.

Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и принятия пищи, а также научиться различать голод и жажду.