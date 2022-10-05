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55 минут назад

Россиянам рассказали, как избавиться от привычки есть на ночь

runews24.ru

Слишком обильный ужин может сбить режим сна и бодрствования на гормональном уровне. Чтобы сон был комфортным, лучше есть за три часа до него. Об этом пишет Food ru.

Как избавиться от привычки есть на ночь
Фото: runews24.rurunews24.ru

Если прямо перед сном хочется есть, это значит, что в течение дня был нарушен рацион питания. Нужно есть регулярно и не давать организму сильно проголодаться.

Также на ночь хочется чем-нибудь перекусить из-за стресса. Врачи даже говорят о синдроме ночной еды. Это редкое расстройство пищевого поведения, когда посреди ночи человеку внезапно хочется есть, но контролировать он это не может.

Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и принятия пищи, а также научиться различать голод и жажду.

Также стоит понять, по каким причинам хочется есть именно перед сном. Если это происходит на психологическом уровне, то стоит разобраться с этим вместе с врачом.

ЗОЖ,
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