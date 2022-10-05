Самые опасные последствия злоупотребления алкоголем

Пристрастие к спиртному может не только спровоцировать развитие тяжелых болезней, но и довести человека до тюрьмы или смерти.

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Человек — социальное существо, поэтому крепкое здоровье индивида важно для всей группы в целом. По словам специалистов, быстрее всего с разрушением здоровья и даже личности человека справляется алкоголь. Он пагубно влияет и на мозг, и на мышцы человека, сообщает портал «Череповец-поиск».

Согласно статистике, до 70% тяжких преступлений люди совершают под воздействием спиртного. И чаще всего именно пьяные люди склонны к громким ссорам, дракам и скандалам.