Гастроэнтеролог Неронов дал советы по питанию пожилым

В пожилом возрасте необходимо питаться 5-6 раз в день маленькими порциями. Продукты при этом должны быть качественными и правильно приготовленными, сообщил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Он отметил, что овощи лучше употреблять не свежими, а в отварном или тушеном виде. Стоит включить в рацион капусту, кабачки, тыкву, морковь. Эти овощи богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами.
Из фруктов наибольшую пользу принесут яблоки и бананы. Яблоки лучше запекать в духовке.
"Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное наоборот ускорить", — пояснил он в комментарии РИАМО.
Ранее диетологи посоветовали не отказываться от завтрака, но отметили, что он должен быть полезным. НЕ стоит есть на завтрак фастфуд, сладости или йогурт с добавками, передает Nation news.
Ученые установили, что риск смертности увеличивается в 18 раз у тех, кто перестает употреблять жиры. Специалисты разработали диету долголетия, она включает в себя достаточное потребление белка растительного происхождения.