Врач рассказала об опасности скрытого сахара

Врач-диетолог level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказал об опасности скрытого сахара в продуктах питания. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По ее словам, скрытый сахар представляет собой серьезную угрозу, так как встречается во многих продуктах, например, в хлебе и хлебобулочных изделиях, кашах быстрого приготовления, пакетированных соках и безалкогольных напитках, в колбасах и готовых соусах.

"Так называемый "скрытый сахар" - это очень серьезная проблема", - поделилась Мещерякова.

Ежедневное "незаметное" потребление сахара может доходить до 200-250 граммов в день, что превышает норму в 5-10 раз, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.