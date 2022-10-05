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1 час назад

Врач рассказала об опасности скрытого сахара

Газета.Ru

Врач-диетолог level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказал об опасности скрытого сахара в продуктах питания. Об этом сообщает РИА "Новости".

Врач рассказала об опасности скрытого сахара
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, скрытый сахар представляет собой серьезную угрозу, так как встречается во многих продуктах, например, в хлебе и хлебобулочных изделиях, кашах быстрого приготовления, пакетированных соках и безалкогольных напитках, в колбасах и готовых соусах.

"Так называемый "скрытый сахар" - это очень серьезная проблема", - поделилась Мещерякова.

Ежедневное "незаметное" потребление сахара может доходить до 200-250 граммов в день, что превышает норму в 5-10 раз, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Врачи рекомендуют потреблять не более 25 - 30 граммов сахара в день. Превышение нормы потребления сахара может привести к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, нарушению кальциевого обмена и дефициту кальция.

ЗОЖ,Татьяна Мещерякова,
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