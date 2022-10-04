Врач Чикина предупредила об опасности подхватить инфекцию во время поцелуев с питомцами

Поцелуи и другие нежности с домашними животными далеко не так безопасны, как принято считать. Об этом рассказала эпидемиолог Оксана Чикина. По ее словам, человек с легкостью может заразиться от питомца различными инфекциями и паразитами. Речь идет в первую очередь о тех заболеваниях, которые могут жить как в организме животного, так и внутри человека. Сегодня их насчитывается около сотни, передает «Газета.Ru». «Источником возбудителей зооантропонозов для человека являются прежде всего те животные, с которыми человек часто соприкасается в процессе хозяйственной деятельности и в быту», — пояснила Оксана Чикина. Так, привычные взаимодействия с собаками и кошками грозят лептоспирозом, появлением гельминтов, бешенством, токсоплазмозом и лишаем. Поэтому, подытожила медик, прежде чем целоваться с питомцем, нужно подумать о его здоровье и своей безопасности.