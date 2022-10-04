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2 часа назад

Врач рассказал, какие продукты стоит выбирать для долголетия

РИА "ФедералПресс"

Для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии, важно наладить режим питания и по максимуму исключить вредные продукты.

Врач рассказал, какие продукты стоит выбирать для долголетия
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Продукты должны быть свежими и желательно местными, то есть характерными для региона проживания человека», – назвал один из главных принципов врач.

Употреблять в пищу продукты, обжаренные на большом количестве масла, также не стоит, потому что они будут ускорять гибель клеток, объясняет Владимир Неронов.

Также еду необходимо тщательно пережевывать и пить много воды, так так это влияет на состояние и работоспособность. Физическая нагрузка также может быть важна для того, чтобы сохранить тело и, возможно, отсрочить старость.

Однако нагрузки и питание – не все, что влияет на старение. У каждого человека оно заложено генетически и происходит по-своему, передает «РИАМО».

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