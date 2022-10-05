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1 час назад

Сомнолог назвала позу во сне, которая может быть опасна для страдающих храпом

Москва24иещё 2

Сомнолог София Черкасова заявила, что сон на спине является опасным для людей, которые храпят. Об этом сообщает News.ru.

Сомнолог назвала опасную позу во сне
Фото: m24.rum24.ru

"Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Потому что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются", – пояснила эксперт.

Если человек не страдает храпом или не испытывает другие недуги, по словам сомнолога, то самой неудачной для него позой для сна будет та, которая является самой неудобной.

"Например, некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не "помялось" лицо и не образовывались морщины. Но вместо ожидаемого эффекта они просто-напросто, приобретают проблемы со сном", – заключила специалист.

Ранее сомнолог Павел Кудинов перечислил условия для хорошего сна при стрессе. Эксперт порекомендовал не только просыпаться и ложиться в одно и то же время, но и включать в свое расписание обдумывание той или иной информации.

Сомнолог также посоветовал перед сном не принимать какие-либо важные решения. Помимо этого, Кудинов отмечал, что человек должен больше тратить времени на семью и здоровье, а не на потребление негатива.

ЗОЖ,Павел Кудинов,
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