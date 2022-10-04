Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Врач перечислил условия для хорошего сна при стрессе

Москва24

В состоянии стресса у человека появляется тревожность, которая мешает заснуть, отметил сомнолог Павел Кудинов в беседе с "ОСН". Он рассказал, как наладить свой сон и сделать его крепким и глубоким.

Врач перечислил условия для хорошего сна при стрессе
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, решить подобную проблему может режим. Кудинов порекомендовал не только просыпаться и ложиться в одно и то же время, но и включить в свое расписание обдумывание той или иной информации, не оставлять ее на вечер.

Эксперт посоветовал перед сном не принимать какие-либо важные решения. Помимо этого, Кудинов утверждает, что человек должен больше тратить времени на семью и здоровье, а не на потребление негатива. Сомнолог заявил, что у него не вырос поток пациентов с бессонницей, но число людей, страдающих от недуга, возросло вместе с увеличившимся уровнем тревожности.

"Бывает два типа бессонницы. Если она связана с депрессией, то вы пробуждаетесь среди ночи и не можете уснуть во второй раз. А тревога означает невозможность заснуть потому, что какие-то мысли крутятся в голове", – заключит Кудинов.

Ранее сомнолог-невролог, директор сомнологической службы "Унисон" Елена Царева рассказала, что физическое самочувствие может оказывать влияние на возникновение у человека страшных снов. По словам специалиста, связанные с борьбой, бегом, утоплением сновидения могут возникать при остановке дыхания во сне, а при проблемах с сердцем человеку может сниться сражение.

ЗОЖ,Павел Кудинов,Елена Царева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители