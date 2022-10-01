Не только традиции: для чего мужчинам делают обрезание

Процедура обрезания знакома многим, но скорее в историческом или юмористическом контексте. "Рамблер" выяснил, для чего мужчинам делают обрезание.
Это старинная практика которая подразумевает удаление крайней плоти, то есть лоскута кожи, который покрывает головку члена. Например, для египтян обрезание было благородной практикой, Сам бог Солнца Ра был обрезан, традиция была знаком престижа, чистоты и духовного развития.
В Торе Еврейской Библии, в первой книге Бытия, говорится об обрезании, которое патриарх Авраам практиковал над своими сыновьями, над собой и над всеми людьми своего дома. Среди евреев обрезание является «признаком завета».
Однако эта практика распространена в Африке, США и некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Около 13 миллионов мужчин, проживающих в этих географических районах, обрезаны.
При этом у операции есть и медицинская польза. Дело в том, что пространство под крайней плотью любимое место для патогенных бактерий. Поэтому обрезание снижает риск развития разнообразных заболеваний, включая ВИЧ.
Обрезание — это простая процедура, при которой крайнюю плоть удаляют лазерной техникой или скальпелем. Любое кровотечение может быть остановлено с помощью прижигания, а края остаточной кожи сшиты вместе с помощью рассасывающихся швов.