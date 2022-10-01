Не только традиции: для чего мужчинам делают обрезание

Процедура обрезания знакома многим, но скорее в историческом или юмористическом контексте. "Рамблер" выяснил, для чего мужчинам делают обрезание.

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Это старинная практика которая подразумевает удаление крайней плоти, то есть лоскута кожи, который покрывает головку члена. Например, для египтян обрезание было благородной практикой, Сам бог Солнца Ра был обрезан, традиция была знаком престижа, чистоты и духовного развития.

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В Торе Еврейской Библии, в первой книге Бытия, говорится об обрезании, которое патриарх Авраам практиковал над своими сыновьями, над собой и над всеми людьми своего дома. Среди евреев обрезание является «признаком завета».

Однако эта практика распространена в Африке, США и некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Около 13 миллионов мужчин, проживающих в этих географических районах, обрезаны.

При этом у операции есть и медицинская польза. Дело в том, что пространство под крайней плотью любимое место для патогенных бактерий. Поэтому обрезание снижает риск развития разнообразных заболеваний, включая ВИЧ.

"Многие медицинские манипуляции имеют исторический момент. С учетом того, что обрезание является иудейской традицией и традицией мусульманского мира изначально оно было создано в условиях жаркого климата, чтобы не было попадания песка и бактериальных инфекций. С позиции медицины позиция следующая. У людей, у которых удален крайняя плоть, риск возможного заражения ВИЧ-инфекцией снижен почти в восемь раз, так как снижается риск бактериальных инфекций и инфекций, передающихся половым путем. При этом неправильное удаление крайней плоти приводит к бактериальным воспалениям". Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"