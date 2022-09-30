Ортопед рассказал о пользе потягиваний

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" Рашид Саидов рассказал, какую пользу могут принести утренние потягивания. Об этом сообщает Ura.ru.

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Эксперт объяснил, что обменные процессы в теле человека замедляются во время сна, а мышцы полностью расслабляются. Именно поэтому потягивание при пробуждении является естественной реакцией.

"Благодаря такому действию, активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ. То есть организм активнее насыщается кислородом и другими питательными элементами", – указал Саидов.

Ортопед порекомендовал не делать резкие движения сразу после пробуждения. Утром достаточно несколько минут побыть в постели, совершая неспешные потягивания для настройки организма на рабочий лад.