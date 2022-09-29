Россиянам объяснили важность ежегодных поездок на море

Посещать море каждый год нужно, чтобы организм получал витамин D и йод, а сам человек расслаблялся, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Важность ежегодных поездок на море она объяснила россиянам в беседе с Ura.ru.

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По словам Ярцевой, витамин D можно получать, пребывая под солнцем, а йод содержится в морском воздухе и морепродуктах. «Морепродукты содержат много йода, и это полезно для организма», — сообщила она.

Ярцева также указала, что нагретые сосны, которые могут расти на берегу, благотворно влияют на здоровье. Кроме того, полезно общее расслабление.

«У человека другой уровень напряжения, потому что он лежит, отдыхает», — сказала она.

Терапевт подчеркнула, что на море можно заняться физической активностью, недоступной в городе, к примеру, прогулками по пляжу, плаванием, волейболом. «Это не обязательно лежание на пляже. Виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, еще какие-нибудь виды спорта», — заключила она.