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2 часа назад

Врач назвала фрукты, которые надо есть при артрите

Слово и Дело

Людям, которые страдают от артрита, необходимо есть фрукты, богатые калием. Их перечислила доктор Клэр Моррисон.

Врач назвала фрукты, которые надо есть при артрите
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Калий помогает сбалансировать избыток натрия. Это вещество уменьшает задержку жидкости и способствует правильному распределению кальция в костях.

Среди фруктов, в которых содержится калий, медик выделила бананы, дыни, апельсины и абрикосы. По ее словам, они являются отличным источником этого вещества, передает LIVE24.

Люди с артритом могут чувствовать боли в суставах и слабость в мышцах. При этом недуге фиксируются воспаления и покраснения над пораженным суставом.

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