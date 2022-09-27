Врач назвала фрукты, которые надо есть при артрите

Людям, которые страдают от артрита, необходимо есть фрукты, богатые калием. Их перечислила доктор Клэр Моррисон.

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Калий помогает сбалансировать избыток натрия. Это вещество уменьшает задержку жидкости и способствует правильному распределению кальция в костях.

Среди фруктов, в которых содержится калий, медик выделила бананы, дыни, апельсины и абрикосы. По ее словам, они являются отличным источником этого вещества, передает LIVE24.