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1 час назад

Ученые утверждают, что эти 3 пищевые привычки продлят вашу жизнь

FBM.ru

С возрастом мы начинаем осознавать ценность здоровья, а опыт и накопленные знания помогают нам избегать факторов, ухудшающих его качество. К сожалению, не на все можно повлиять, но контролировать свой рацион вполне возможно, тем более что новые исследования показывают важность этого критерия для сохранения здоровья и активного долголетия.

Ученые назвали 3 пищевые привычки, которые продлят жизнь
Фото: FBM.ruFBM.ru

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Калифорнии, показывает, что замена животных белков и жиров углеводами повышает риск преждевременной смерти в 18 раз.

Этот риск можно значительно снизить, заменив углеводы растительными белками и жирами. Особенно ценным считается белок из морепродуктов. Сокращение количества белка в рационе оказывает самое негативное влияние на здоровье. Особенно важно поддерживать мышечную массу у пожилых людей, и если белок не поступает с пищей и нет достаточной физической активности, то это прямой путь к дряхлости и болезням.

Однако, предыдущие исследования также доказали, что веганская диета снижает риск развития рака, гипертонии и диабета. Важно, чтобы 30% вашего рациона составляли преимущественно растительные жиры. Орехи, семена льна и семена чиа – хорошие источники таких жиров.

Важно не переедать, и это особенно актуально для людей старше 65 лет. Когда снижается физическая активность, это обычно приводит к набору лишнего веса, что провоцирует целую цепочку негативных изменений в организме человека.

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