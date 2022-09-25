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1 час назад

Диетолог дала советы по организации обеда в офисе

РИА "ФедералПресс"

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по правильному питанию в течение рабочего дня. Она рассказала о лучших перекусах и тонизирующих напитках для офиса.

Диетолог дала советы по организации обеда в офисе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени», – советует врач.

Кроме того, с собой можно взять термос с теплым бульоном или супом-пюре. Если же взять еду из дома нет возможности, то можно выйти в ближайший магазин и купить творог, натуральный йогурт, орехи и сухофрукты. Еще одним неплохим вариантом для быстрого перекуса будет детское питание.

При этом Елена Соломатина напомнила, что нельзя забывать и о питье. Лучше всего пить обычную воду, достаточно делать два-три глотка, но каждые полчаса. Это поможет избежать скрытого обезвоживания.

Диетолог также отметила, что на работе можно пить и кофе с чаем, но в ограниченных количествах. Врач напомнила, что рекомендуемая норма кофе в сутки – не более четырех чашек. Также она посоветовала не пить кофе после 15:00, а «придать бодрость» поможет обычная вода с лимоном или ягодами, передает RT. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что невролог дал советы по поддержанию иммунитета осенью. Он рекомендуется не волноваться и побольше спать.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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