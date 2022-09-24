Названы пищевые привычки, вызывающие сердечно-сосудистые болезни

Внимательный подход к рациону и пищевым привычкам поможет сохранить здоровье сердца.

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Как сообщает издание ETNT, злоупотребление сладостями может крайне негативно сказаться на здоровье сердца. Переизбыток сахара в организме может вызвать сердечные заболевания, а также привести к диабету.

Но и солеными закусками увлекаться не стоит. По словам медиков, большое количество натрия, который содержится в соли, увеличивает риск гипертонии и болезней сердца.