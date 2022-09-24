Названы пищевые привычки, вызывающие сердечно-сосудистые болезни

Внимательный подход к рациону и пищевым привычкам поможет сохранить здоровье сердца.
Как сообщает издание ETNT, злоупотребление сладостями может крайне негативно сказаться на здоровье сердца. Переизбыток сахара в организме может вызвать сердечные заболевания, а также привести к диабету.
Но и солеными закусками увлекаться не стоит. По словам медиков, большое количество натрия, который содержится в соли, увеличивает риск гипертонии и болезней сердца.
Следует избегать и употребления больших порций ультраобработанных продуктов, таких как картошка фри, жаренные нагетсы и так далее. Такая пища полна жиров и вредных веществ, которые негативно сказываются на общем самочувствии и здоровье сердца.