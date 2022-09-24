Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к прививке от гриппа

Рекомендации по подготовке к прививке против гриппа дал Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что вакцинация важна, поскольку заболевание чревато серьезными осложнениями — например, пневмонией и синуситом, а также может привести к усугублению хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы.

Фото: Мослента Мослента

Так, в принятии здоровым человеком антигистаминных препаратов и прохождении обследования перед вакцинацией нет необходимости. Особенно важно сделать прививку людям, находящимся в группе риска: пожилые и имеющие хронические заболевания. Однако при признаках простуды процедуру стоит перенести. После перенесенного ОРВИ или COVID-19 необходимо воздерживаться от вакцинации в течение двух-четырех недель. Сроки лучше уточнить у врача, они зависят от тяжести течения инфекции.