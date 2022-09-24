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2 часа назад

Врач рассказал, чем опасна плесень на продуктах

Национальная Служба Новостейиещё 1

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег россиян от употребления продуктов с плесенью. В некоторых случаях это бывает смертельно опасно, сообщает «Газета.Ru».

Врач рассказал, чем опасна плесень на продуктах
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Убрать плесень из банки ложкой не получится – мы уберем только видимую плесень, а не всю грибницу. Это грозит развитием молочницы в пищеводе, желудке и кишечнике», - сказал Вялов.

При попадании грибов плесени в организм начнется вздутие живота, а также ослабнет иммунитет. Вялов советует сразу выбрасывать даже слегка заплесневелые продукты. Употребление слегка подпорченных консервов может привести к смерти.

«Есть особые бактерии — клостридии, они любят еду, в которой нет воздуха. Они убивают человека токсином, вызывают ботулизм», - отметил Вялов.

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