Врач назвал неожиданную опасность отопления

Работающие батареи могут навредить здоровью людей, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов изданию «Москва 24».

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Эксперт отметил, что почувствовать это могут все, поскольку воздух в квартирах во время отопительного сезона становится сухим, что приводит к некоторым последствиям. Так, у людей может отмечаться першение в горле и образование в носу корочек.

На людей, страдающих бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательной системы, сухой воздух действует крайне негативно: им становится труднее дышать. Кроме того, хуже себя чувствовать могут начать люди с хроническим ринитом или фарингитом. Для них тоже влажность воздуха имеет большое значение.

Чтобы сгладить возможные негативные последствия включенного отопления, Водовозов советует увлажнять воздух в квартире с помощью специальных приборов.