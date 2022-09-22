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5 минут назад

Терапевт Водовозов назвал неожиданную опасность отопления

Мария Кимакович

Работающие батареи могут навредить здоровью людей, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов изданию «Москва 24».

Врач назвал неожиданную опасность отопления
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметил, что почувствовать это могут все, поскольку воздух в квартирах во время отопительного сезона становится сухим, что приводит к некоторым последствиям. Так, у людей может отмечаться першение в горле и образование в носу корочек.

На людей, страдающих бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательной системы, сухой воздух действует крайне негативно: им становится труднее дышать. Кроме того, хуже себя чувствовать могут начать люди с хроническим ринитом или фарингитом. Для них тоже влажность воздуха имеет большое значение.

Чтобы сгладить возможные негативные последствия включенного отопления, Водовозов советует увлажнять воздух в квартире с помощью специальных приборов.

Ранее врач объяснила, на что указывают боли в разных частях спины.

ЗОЖ,Алексей Водовозов,
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