Как физические упражнения влияют на память

Физические упражнения очень полезны для нашего мозга, в частности для памяти. Специалисты утверждают: если заниматься спортом ежедневно в течение нескольких месяцев, то улучшается эпизодическая память.

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«Эпизодическая память – это память, основанная на воспоминаниях. Воспоминания – это важнейший аспект жизни человека , которая формируется в процессе его жизненного опыта и которая в итоге формирует его психику в будущем»,

– рассказал заведующий отделением профилактики Диагностического центра №3 Алексей Евдошенко.

Человеческая память сформулирована так, что помнит только эпизоды какого-то одного мероприятия или важного события.

Было проведено исследование, в котором участвовало 12 тысяч человек. В результате выяснилось, что нагрузка на мышечный корсет увеличивает кровообращение и улучшает память.

«Физическая нагрузка замечательно влияет и на организм, и на мозг. Физические упражнения разгоняют метаболизм, улучшают обмен веществ, меняют гормональный фон, также повышается настроение»,

– отметил Алексей Евдошенко.