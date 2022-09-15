Как физические упражнения влияют на память

Физические упражнения очень полезны для нашего мозга, в частности для памяти. Специалисты утверждают: если заниматься спортом ежедневно в течение нескольких месяцев, то улучшается эпизодическая память.
«Эпизодическая память – это память, основанная на воспоминаниях. Воспоминания – это важнейший аспект жизни человека , которая формируется в процессе его жизненного опыта и которая в итоге формирует его психику в будущем»,
– рассказал заведующий отделением профилактики Диагностического центра №3 Алексей Евдошенко.
Человеческая память сформулирована так, что помнит только эпизоды какого-то одного мероприятия или важного события.
Было проведено исследование, в котором участвовало 12 тысяч человек. В результате выяснилось, что нагрузка на мышечный корсет увеличивает кровообращение и улучшает память.
«Физическая нагрузка замечательно влияет и на организм, и на мозг. Физические упражнения разгоняют метаболизм, улучшают обмен веществ, меняют гормональный фон, также повышается настроение»,
– отметил Алексей Евдошенко.
Также одно из исследований доказало, что 20-30 минут кардиотренировок в день, например, быстрая ходьба утром, способны разогнать метаболизм на 24 часа вперед.