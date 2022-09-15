Бесплатные стоматологические услуги по полису ОМС в 2022 году

— При лечении пародонтита пациенту бесплатно снимут зубные отложения. Однако если эта процедура требуется с эстетической точки зрения, то за нее нужно будет заплатить дополнительно. Ортодонтическая помощь, такая как установка брекетов или элайнеров, оказывается платно. Такие услуги на бесплатной основе может получить льготная категория граждан. Но это происходит на усмотрение конкретной поликлиники. Протезирование и имплантация не входит в списки бесплатной стоматологической помощи, так как это долгосрочный и дорогостоящий процесс,