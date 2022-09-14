Невролог рассказала о причинах ноющей боли в ногах

Невролог Светлана Кузнецова ответила, почему появляется ноющая боль в ногах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Врачи предупреждают, что с приходом холодов может появиться ноющая боль в ногах. Специалисты объяснили, что это происходит из-за обострения хронических патологий.

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Выяснилось, что причиной боли могут быть:

различные болезни позвоночника и суставов (например, грыжи);

ревматизм;

варикоз;

диабет;

травмы;

дефициты минералов и витаминов.

Кузнецова отметила, что пациенты часто жалуются на ноющие боли в ногах, которые усиливаются ночью. По ее словам, это считается распространенной патологией центральной нервной системы. Специалисты называют это синдромом беспокойных ног, когда появляется потребность постоянно подергивать и двигать ногами.

Эксперт объяснила, что такие симптомы могут стать следствием изменения процесса обработки дофамина. Она сообщила, что от двух до десяти человек из 100 могут столкнуться с подобной проблемой, однако чаще ноющая боль беспокоит пожилых людей. По ее словам заболевание может иметь две формы:

идиопатическую, она же первичная – здесь чаще говорят про наследственность и нередко с болью сталкиваются люди молодого возраста;

вторичную – это состояние становится следствием разных патологий, например, травм мозга (как спинного, так и головного), хронической почечной недостаточности, анемии, проблем со щитовидной железой.

Если возникает боль в ногах, нужно обратиться к специалистам, подчеркнула Кузнецова. Она посоветовала посетить невролога, ортопеда и флеболога. Пациенту могут назначить следующие исследования:

электронейромиографию (врачи определяют сократимость мышц ног);

полисомнографию (медики регистрируют и фиксируют основные показатели работы тела – частоту дыхания, пульс);

общий и биохимический анализ крови;

общий (клинический) анализ мочи;

обследование с помощью аппаратов КТ или МРТ;

УЗДГ сосудов (исследование кровотока с помощью ультразвука).

После выявления причины болезненных ощущений врачи назначат лечение. Например, если это дефицит минералов и витаминов, надо восполнять их запас. Однако дозы должен определять только специалист. Если это синдром беспокойных ног, может быть подобрано медикаментозное лечение.