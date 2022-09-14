Невролог рассказала о причинах ноющей боли в ногах

Невролог Светлана Кузнецова ответила, почему появляется ноющая боль в ногах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врачи предупреждают, что с приходом холодов может появиться ноющая боль в ногах. Специалисты объяснили, что это происходит из-за обострения хронических патологий.
Выяснилось, что причиной боли могут быть:
Кузнецова отметила, что пациенты часто жалуются на ноющие боли в ногах, которые усиливаются ночью. По ее словам, это считается распространенной патологией центральной нервной системы. Специалисты называют это синдромом беспокойных ног, когда появляется потребность постоянно подергивать и двигать ногами.
Эксперт объяснила, что такие симптомы могут стать следствием изменения процесса обработки дофамина. Она сообщила, что от двух до десяти человек из 100 могут столкнуться с подобной проблемой, однако чаще ноющая боль беспокоит пожилых людей. По ее словам заболевание может иметь две формы:
Если возникает боль в ногах, нужно обратиться к специалистам, подчеркнула Кузнецова. Она посоветовала посетить невролога, ортопеда и флеболога. Пациенту могут назначить следующие исследования:
После выявления причины болезненных ощущений врачи назначат лечение. Например, если это дефицит минералов и витаминов, надо восполнять их запас. Однако дозы должен определять только специалист. Если это синдром беспокойных ног, может быть подобрано медикаментозное лечение.
Также пациенту могут рекомендовать пройти курс магнитотерапии или массажа и заняться ЛФК. Также есть некоторые меры профилактики, которые помогут предотвратить возникновение ноющих болей. Главное – это подобрать правильную обувь, она должна быть удобной. Эксперты рекомендуют больше двигаться и обратить внимание на лишний вес. Чтобы беспокойные ноги не будили по ночам, врачи советуют снизить количество кофе, черного чая и газировки, а также отказаться от курения.