Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Невролог рассказала о причинах ноющей боли в ногах

Москва24иещё 1

Невролог Светлана Кузнецова ответила, почему появляется ноющая боль в ногах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Невролог рассказала о причинах ноющей боли в ногах
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Врачи предупреждают, что с приходом холодов может появиться ноющая боль в ногах. Специалисты объяснили, что это происходит из-за обострения хронических патологий.

Видео дня

Выяснилось, что причиной боли могут быть:

  • различные болезни позвоночника и суставов (например, грыжи);
  • ревматизм;
  • варикоз;
  • диабет;
  • травмы;
  • дефициты минералов и витаминов.

Кузнецова отметила, что пациенты часто жалуются на ноющие боли в ногах, которые усиливаются ночью. По ее словам, это считается распространенной патологией центральной нервной системы. Специалисты называют это синдромом беспокойных ног, когда появляется потребность постоянно подергивать и двигать ногами.

Эксперт объяснила, что такие симптомы могут стать следствием изменения процесса обработки дофамина. Она сообщила, что от двух до десяти человек из 100 могут столкнуться с подобной проблемой, однако чаще ноющая боль беспокоит пожилых людей. По ее словам заболевание может иметь две формы:

  • идиопатическую, она же первичная – здесь чаще говорят про наследственность и нередко с болью сталкиваются люди молодого возраста;
  • вторичную – это состояние становится следствием разных патологий, например, травм мозга (как спинного, так и головного), хронической почечной недостаточности, анемии, проблем со щитовидной железой.

Если возникает боль в ногах, нужно обратиться к специалистам, подчеркнула Кузнецова. Она посоветовала посетить невролога, ортопеда и флеболога. Пациенту могут назначить следующие исследования:

  • электронейромиографию (врачи определяют сократимость мышц ног);
  • полисомнографию (медики регистрируют и фиксируют основные показатели работы тела – частоту дыхания, пульс);
  • общий и биохимический анализ крови;
  • общий (клинический) анализ мочи;
  • обследование с помощью аппаратов КТ или МРТ;
  • УЗДГ сосудов (исследование кровотока с помощью ультразвука).

После выявления причины болезненных ощущений врачи назначат лечение. Например, если это дефицит минералов и витаминов, надо восполнять их запас. Однако дозы должен определять только специалист. Если это синдром беспокойных ног, может быть подобрано медикаментозное лечение.

Также пациенту могут рекомендовать пройти курс магнитотерапии или массажа и заняться ЛФК. Также есть некоторые меры профилактики, которые помогут предотвратить возникновение ноющих болей. Главное – это подобрать правильную обувь, она должна быть удобной. Эксперты рекомендуют больше двигаться и обратить внимание на лишний вес. Чтобы беспокойные ноги не будили по ночам, врачи советуют снизить количество кофе, черного чая и газировки, а также отказаться от курения.

ЗОЖ,Светлана Кузнецова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители