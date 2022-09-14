Шесть характерных симптомов ослабленного иммунитета

В осеннее и зимнее время иммунитет снижается по нескольким причинам. Это сильная разница в температуре окружающей среды, недостаток солнечного света, серотонина, витамина D3. Ещё именно в этот холодный период возникает множество вирусов и бактерий, который из-за ослабления иммунной системы вызывают у людей самые разные болезни.

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Перед тем как человек начинает болеть, иммунная система посылает несколько важных сигналов. Они свидетельствуют о снижении иммунитета.

Изменения внутри рта и вокруг него. Например, человек может столкнуться с язвочками на языке, внутренней стороне щеки или с белым налётом на нёбе, языке, задней стенке глотки. Ещё одним симптомом может стать герпес на губах, в носу или на языке.

Сильная сонливость. Помимо чрезмерной сонливости, об ослабленном иммунитете может говорить хроническая усталость. Важно при этом уделять достаточно времени сну и отдыху, а также употреблять много овощей, фруктов, жиров.

Частые инфекции. Если у вас нередко стал возникать насморк, кашель или субфебрильное состояние, это свидетельствует о плохой работе иммунной системы.

Долго заживающие раны. Кроме того, на снижение иммунитета указывает увеличение количества прыщей, перхоти или усиление симптомов атопического дерматита. У детей же нередко из-за проблем с иммунной системой возникают трещины в уголках рта, то есть «заеды».

Вздутие живота и расстройства пищеварения. Из других подобных признаков, связанных с желудочно-кишечным трактом, - проблемы с дефекацией, боль в желудке, обострение изжоги. Для поддержания иммунитета и здоровья пищеварительной системы полезно будет каждый день употреблять кефир, йогурты, пахту.

Сухая кожа, слабые волосы, ломкие ногти. Это всё означает, что организму не хватает витаминов и минералов. Чтобы восполнить баланс, нужно включить в рацион фрукты, овощи, семена, орехи, цельнозерновые продукты, жирную рыбу.