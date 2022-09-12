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1 час назад

Врач рассказал, как помочь задыхающемуся человеку

Говорит Москваиещё 2

Если асфиксия произошла из-за попадания в дыхательные пути инородного тела, необходимо применить приём Геймлиха. Процедура требует применения физической силы, девушкам порядок действий повторить зачастую сложно.

Врач рассказал, как помочь задыхающемуся человеку
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Евгений Данилов.

«Причин асфиксии масса. Если это на фоне заболеваний внутренних органов, патология лёгких или сердца, здесь пациенты знают о своей патологии, им необходимо принять препараты, а также нужен доступ свежего воздуха и обратиться за помощью. А бывает внезапно возникшая асфиксия в результате попадания инородных тех в дыхательные пути.Тут необходимо принять меры по извлечению этих тел. Это удары в межлопаточную область ладонью, наклонив пациента вперёд. Либо выполнить приём Геймлиха: встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове, пациента также необходимо наклонить. Не каждый его сможет выполнить, особенно если это девушка, потому что требуется достаточная физическая сила».

ЗОЖ,Евгений Данилов,
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