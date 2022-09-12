Врач рассказал, как помочь задыхающемуся человеку

«Причин асфиксии масса. Если это на фоне заболеваний внутренних органов, патология лёгких или сердца, здесь пациенты знают о своей патологии, им необходимо принять препараты, а также нужен доступ свежего воздуха и обратиться за помощью. А бывает внезапно возникшая асфиксия в результате попадания инородных тех в дыхательные пути.Тут необходимо принять меры по извлечению этих тел. Это удары в межлопаточную область ладонью, наклонив пациента вперёд. Либо выполнить приём Геймлиха: встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове, пациента также необходимо наклонить. Не каждый его сможет выполнить, особенно если это девушка, потому что требуется достаточная физическая сила».