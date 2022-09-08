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54 минуты назад

Российский эндокринолог объяснил набор веса у людей после 40 лет

Vse42.ru

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала россиянам, по какой причине люди после 40 лет начинают быстрее полнеть, а также как этого избежать.

Эндокринолог объяснил набор веса у людей после 40 лет
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ российский медик объяснила, что активное увеличение массы тела после 40 лет происходит из-за снижения уровня половых гормонов в организме. По этой причине человеку хочется больше есть, а лишняя энергия уходит в жировые отложения, передает слова эндокринолога радио Sputnik.

Второй причиной является снижение физической активности.

"После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно",

– рассказала Казачкова.

Она отметила, что для противостояния негативным изменениям людям старше 40 следует посещать спортзал чаще и регулярнее, чем они это делали в 30 лет.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский диетолог Андрей Бобровский назвал два способа избавления от "летних" килограммов без диет.

ЗОЖ,Андрей Бобровский,
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