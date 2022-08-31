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1 час назад

Китайские ученые доказали вред соли для сердца и сосудов

Волгоградская правда

Профессор из Пекинского университета Ву Янфэн считает злоупотребление натрием одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые доказали вред соли для сердца и сосудов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Редакция NVL рассказала о том, что в 2022 году в Китае состоялся крупный медицинский симпозиум, на котором врачи обсуждали негативное влияние продуктов с высоким содержанием соли на сердце и сосуды.

Профессор Ву Янфэн заявил, что жители Китая употребляют более 9 г соли в день. Специалист считает, что это главная причина сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным ВОЗ, суточная норма соли не должна превышать 5 г. Злоупотребление натрием несет в себе риски онкологии, избыточного веса и остеопороза.

Профессор Дин Ганцян из Института питания и здоровья перечислил продукты с высоким содержанием соли. В их число вошли вяленые, соленые, копченые мясные и рыбные продукты, хлебобулочные изделия, чипсы, картофель фри, лапша быстрого приготовления, кукурузные хлопья, маринованные овощи и яйца, кетчупы, соусы и майонезы.

Доктор Сюй Цзяо провел научное исследование, в котором доказал, что уменьшение количества употребляемой соли значительно снижает артериальное давление у человека, тем самым сокращая риски заболеваний сердца.

ЗОЖ,ВОЗ,
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