Профессор из Пекинского университета Ву Янфэн считает злоупотребление натрием одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Редакция NVL рассказала о том, что в 2022 году в Китае состоялся крупный медицинский симпозиум, на котором врачи обсуждали негативное влияние продуктов с высоким содержанием соли на сердце и сосуды.

Профессор Ву Янфэн заявил, что жители Китая употребляют более 9 г соли в день. Специалист считает, что это главная причина сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным ВОЗ, суточная норма соли не должна превышать 5 г. Злоупотребление натрием несет в себе риски онкологии, избыточного веса и остеопороза.

Профессор Дин Ганцян из Института питания и здоровья перечислил продукты с высоким содержанием соли. В их число вошли вяленые, соленые, копченые мясные и рыбные продукты, хлебобулочные изделия, чипсы, картофель фри, лапша быстрого приготовления, кукурузные хлопья, маринованные овощи и яйца, кетчупы, соусы и майонезы.