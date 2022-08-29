Методы профилактики тромбоза без приема лекарственных средств

После появлении в мире коронавируса, диагноз "тромбоз" стал звучать все чаще. "Рамблер" узнал у эксперта, можно ли обезопасить себя от этой проблемы и какие меры профилактики возможны без приема лекарственных средств.

Для начала важно обозначить, что тромбоз бывает нескольких видов: венозный, артериальный, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, и один из самых опасных видов – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Заболевание представляет собой образование тромба внутри сосуда – сгусток крови, который закупоривает просвет и мешает нормальному току крови. Тромбозу подвержены абсолютно все сосуды тела человека.

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Медикаментозное лечение представляют три группы препаратов: антиагреганты, антикоагулянты и низкомолекулярные гепарины. Облегчать состояние можно и без использования лекарств, однако поставить себе диагноз и назначить пусть даже немедикаментозную терапию самостоятельно человек не может. Консультация врача в любом случае обязательна, тк тромбозы относятся к состояниям, представляющим угрозу жизни.

Обязательна УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) вен и артерий и коагулограмма крови с контролем показателей гомеостаза и определения состояний свертываемости крови.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Для того, чтобы избежать тромбоза, важно не допускать развития эндотелиальной дисфункции – иными словами поддерживать здоровье сосудов. Потому первое, о чем мы говорим, рассуждая о профилактике тромбоза – это отказ от курения.

Второй метод профилактики – ношение компрессионного трикотажа.

Но трикотаж – не слишком безобидный метод и без консультации с врачом лучше этого не делать, потому что если у вас уже есть тромб и он не закреплен на венозной стенке, а является флотирующим, и вы при этом наденете компрессионный трикотаж, тромб может оторваться, что способно привести к очень серьезным последствиям. Потому к выбору такого немедикаментозного метода стоит отнестись очень серьезно. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Во избежании артериальных видов тромбоза необходимо контролировать уровень холестерина (дабы не допустить развития атеросклероза) и не допускать ожирения. Индекс массы тела не должен превышать 30.

Для профилактики тромбоза нижних конечностей необходимо тренировать стенки сосудов – это возможно посредством использования контрастных ванн для ног. Придя после работы, буквально несколько минут уделите холодному душу для ног, после чего наденьте теплые шерстяные носки, или просто чередуйте холодную воду с теплой. Это расслабляет сосуды, однако, обратите внимание, что такой способ будет хорошей профилактикой образования тромбов только в том случае, если ваши сосуды здоровы и тромбов в них нет. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Продолжая тему тромбоза нижних конечностей, важно помнить, что обувь лучше выбирать ортопедическую. По-крайней мере любые узкие туфли или туфли на высоких каблуках необходимо исключить совсем – такая обувь нарушает кровообращение и повышает риск развития тромбов.

Как бы банально это не звучало, малоподвижный образ жизни также не прибавляет здоровья, поэтому обязательно соблюдение режима бодрствования и сна и поддержание активного образа жизни.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Если ваша работа подразумевает сидячий образ жизни, обязательно выделяйте хотя бы 30 минут в день для зарядки или ходьбы. По возможности стоит выпрямлять ноги, дабы не передавливать сосуды в коленной области.