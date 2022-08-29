Методы профилактики тромбоза без приема лекарственных средств

После появлении в мире коронавируса, диагноз "тромбоз" стал звучать все чаще. "Рамблер" узнал у эксперта, можно ли обезопасить себя от этой проблемы и какие меры профилактики возможны без приема лекарственных средств.
Для начала важно обозначить, что тромбоз бывает нескольких видов: венозный, артериальный, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, и один из самых опасных видов – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Заболевание представляет собой образование тромба внутри сосуда – сгусток крови, который закупоривает просвет и мешает нормальному току крови. Тромбозу подвержены абсолютно все сосуды тела человека.
Медикаментозное лечение представляют три группы препаратов: антиагреганты, антикоагулянты и низкомолекулярные гепарины. Облегчать состояние можно и без использования лекарств, однако поставить себе диагноз и назначить пусть даже немедикаментозную терапию самостоятельно человек не может. Консультация врача в любом случае обязательна, тк тромбозы относятся к состояниям, представляющим угрозу жизни.
Для того, чтобы избежать тромбоза, важно не допускать развития эндотелиальной дисфункции – иными словами поддерживать здоровье сосудов. Потому первое, о чем мы говорим, рассуждая о профилактике тромбоза – это отказ от курения.
Второй метод профилактики – ношение компрессионного трикотажа.
Во избежании артериальных видов тромбоза необходимо контролировать уровень холестерина (дабы не допустить развития атеросклероза) и не допускать ожирения. Индекс массы тела не должен превышать 30.
Продолжая тему тромбоза нижних конечностей, важно помнить, что обувь лучше выбирать ортопедическую. По-крайней мере любые узкие туфли или туфли на высоких каблуках необходимо исключить совсем – такая обувь нарушает кровообращение и повышает риск развития тромбов.
Если ваша работа подразумевает сидячий образ жизни, обязательно выделяйте хотя бы 30 минут в день для зарядки или ходьбы. По возможности стоит выпрямлять ноги, дабы не передавливать сосуды в коленной области.