Что будет с организмом, если пить чай вместо кофе

Если вы уже давно собирались перейти с кофе на чай, то, возможно, сейчас самое время. Вот какие восемь преимуществ для здоровья даёт этот напиток.

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Если вам вдруг надоело по утрам пить кофе, то можете заменить его на чай. Тем более что этот напиток тоже невероятно полезен. Вот что вас ждёт, если вы станете употреблять его регулярно.

Ваши зубы посветлеют

Известно, что из-за кофе зубы могут терять белизну. Чай тоже обладает таким эффектом, но он всё же не так сильно выражен. Особенно если вы будете пить зелёный чай или улун.

Снизится холестерин

Правда, это произойдёт, только если вы раньше выпивали чашку кофе во френч-прессе или эспрессо. Дело в том, что в состав этих видов кофе входят вещества, которые способны повысить уровень «плохого» холестерина.

Реже станете страдать от изжоги

При частом употреблении кофе может появиться изжога, так как кофеин оказывает влияние на мышцу, которая находится между пищеводом и желудком. В результате в открывшееся пространство поступает желудочный сок.

Будете лучше спать

Хотя в чае тоже много кофеина, он не так негативно влияет на сон, как кофе.

Станете менее тревожным

Если вы употребляете в день больше четырёх чашек кофе, то, вероятнее всего, нервная система у вас получает очень сильную стимуляцию. В результате вы можете чувствовать себя более тревожным, нервозным, раздражительным.

Избавитесь от мышечных спазмов

Судороги в ногах или синдром беспокойных ног могут появиться из-за недостатка магния. В этом может быть виноват кофе, так как он мешает усвоению этого элемента.

Защититесь от рака

Благодаря антиоксиданту ЭКГК вы сможете значительно снизить вероятность развития рака печени, толстой кишки, желудка, поджелудочной, груди.

У вас будет поддерживаться здоровый баланс жидкости в организме

Чай в отличие от кофе помогает сохранить влагу в организме.