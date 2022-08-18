Что будет с организмом, если пить чай вместо кофе

Если вы уже давно собирались перейти с кофе на чай, то, возможно, сейчас самое время. Вот какие восемь преимуществ для здоровья даёт этот напиток.
Если вам вдруг надоело по утрам пить кофе, то можете заменить его на чай. Тем более что этот напиток тоже невероятно полезен. Вот что вас ждёт, если вы станете употреблять его регулярно.
Известно, что из-за кофе зубы могут терять белизну. Чай тоже обладает таким эффектом, но он всё же не так сильно выражен. Особенно если вы будете пить зелёный чай или улун.
Правда, это произойдёт, только если вы раньше выпивали чашку кофе во френч-прессе или эспрессо. Дело в том, что в состав этих видов кофе входят вещества, которые способны повысить уровень «плохого» холестерина.
При частом употреблении кофе может появиться изжога, так как кофеин оказывает влияние на мышцу, которая находится между пищеводом и желудком. В результате в открывшееся пространство поступает желудочный сок.
Хотя в чае тоже много кофеина, он не так негативно влияет на сон, как кофе.
Если вы употребляете в день больше четырёх чашек кофе, то, вероятнее всего, нервная система у вас получает очень сильную стимуляцию. В результате вы можете чувствовать себя более тревожным, нервозным, раздражительным.
Судороги в ногах или синдром беспокойных ног могут появиться из-за недостатка магния. В этом может быть виноват кофе, так как он мешает усвоению этого элемента.
Благодаря антиоксиданту ЭКГК вы сможете значительно снизить вероятность развития рака печени, толстой кишки, желудка, поджелудочной, груди.
Чай в отличие от кофе помогает сохранить влагу в организме.
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