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42 минуты назад

Врач рассказала, как дефицит витамина D влияет на сон

Вечерняя Москва

Дефицит витамина D может негативно отразиться на качестве сна человека. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

Врач рассказала, как дефицит витамина D влияет на сон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Исследование, в котором рассматривалась связь между дефицитом витамина D и сном выявило несколько тревожных тенденций. Люди с дефицитом имели более высокий риск такого состояния, как бессонница. У них также был хуже и короче сон",

— отметила медик.

По словам врача, чтобы прийти к подобным выводам, ученые изучили авторитетные исследования со всего мира.

По версии некоторых экспертов, эта взаимосвязь объясняется тем, что дефицит витамина D влияет на воспаление носа и миндалин, что может спровоцировать апноэ во сне.

Захарова перечислила тревожные признаки нехватки этого важного витамина. К ним относятся слабость, усталость, боль в костях или мышцах, перемена настроения. При этом она подчеркнула, что боль может возникать как во всем теле, так и в отдельных частях: внизу спины, в тазу или стопе.

Медик порекомендовала всем людям старше одного года получать 10 микрограммов витамина D ежедневно. Летом и весной для этого достаточно 10–20 минут находиться на солнце, передает «МедикФорум».

До этого научные сотрудники Университета Восточной Финляндии сообщили, что биологические добавки, содержащие витамин D, могут помочь снизить симптомы депрессии.

ЗОЖ,Татьяна Захарова,
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