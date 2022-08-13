Не только чеснок: 5 причин появления запаха изо рта

“Свежее дыхание облегчает понимание”, – этот популярный слоган надежно засел в памяти российских телезрителей. Но что если неприятный запах изо рта лучше не маскировать конфетами? Ведь он может быть симптомом заболеваний. О причинах появления запаха изо рта и способах избавиться от него расскажет “Рамблер”.
Для начала надо сказать, что не всегда появление несвежего дыхания связано с болезнями. Оно может быть сопряжено с недостаточной гигиеной полости рта. На зубах появляется налет – питательная среда для бактерий. Их жизнедеятельность и становится причиной неприятного запаха. Чистите зубы выметающими движениями вверх-вниз не менее двух раз в день, а лучше всего – после каждого приема пищи. Если такой возможности нет, хотя бы прополощите рот водой. Для очистки поверхности языка и щек используйте специальный скребок.
Если с гигиеной все в порядке, но запах никуда не исчез, пора обратиться к врачу, считает врач общей практики Денис Прокофьев.
Одно из распространенных заболеваний, связанных с появлением несвежего дыхания – это ГЭРБ или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, возникающая вследствие недостаточной работы сфинктера между желудком и пищеводом. Воспалительный процесс при забросе жидкости является причиной не только неприятного запаха, но и изжоги, тошноты, кашля, отрыжки.
Удивительно и то, что запах изо рта может появиться как следствие сахарного диабета. Чтобы исключить это заболевание, придется сдать анализ крови на глюкозу и посетить эндокринолога.