Не только чеснок: 5 причин появления запаха изо рта

“Свежее дыхание облегчает понимание”, – этот популярный слоган надежно засел в памяти российских телезрителей. Но что если неприятный запах изо рта лучше не маскировать конфетами? Ведь он может быть симптомом заболеваний. О причинах появления запаха изо рта и способах избавиться от него расскажет “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Для начала надо сказать, что не всегда появление несвежего дыхания связано с болезнями. Оно может быть сопряжено с недостаточной гигиеной полости рта. На зубах появляется налет – питательная среда для бактерий. Их жизнедеятельность и становится причиной неприятного запаха. Чистите зубы выметающими движениями вверх-вниз не менее двух раз в день, а лучше всего – после каждого приема пищи. Если такой возможности нет, хотя бы прополощите рот водой. Для очистки поверхности языка и щек используйте специальный скребок.

Видео дня

Если с гигиеной все в порядке, но запах никуда не исчез, пора обратиться к врачу, считает врач общей практики Денис Прокофьев.

Запах изо рта не является физиологической нормой. Это патологическое состояние, игнорировать его нельзя, потому что это «звоночек» организма по той или иной проблеме. Наиболее частые причины запаха - проблемы в ротовой полости, которая может проявляться в виде кариозных поражений зубов, парадонтита, наличия грибковой флоры или воспалительный процессов ротоглотки. Вторая причина – заболевания ЖКТ. Полностью замаскировать симптом и избавиться от неприятного запаха не получится, пока не будет полностью вылечено заболевание. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Одно из распространенных заболеваний, связанных с появлением несвежего дыхания – это ГЭРБ или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, возникающая вследствие недостаточной работы сфинктера между желудком и пищеводом. Воспалительный процесс при забросе жидкости является причиной не только неприятного запаха, но и изжоги, тошноты, кашля, отрыжки.

Удивительно и то, что запах изо рта может появиться как следствие сахарного диабета. Чтобы исключить это заболевание, придется сдать анализ крови на глюкозу и посетить эндокринолога.