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1 час назад

Геронтолог Розанов заявил, что снижение потребления соли может продлить жизнь

RT на русском

Помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам геронтологического центра Александр Розанов назвал топ-5 привычек, отказавшись от которых можно улучшить здоровье и продлить жизнь.

Как потребление соли влияет на продолжительность жизни
Фото: RTRT

Уменьшение соли в рационе приводит к снижению артериального давления, а в долгосрочной перспективе такая диета ассоциируется со снижением риска смерти от инсульта и инфаркта миокарда, заявил специалист в разговоре с «Российской газетой».

Также он посоветовал отказаться от курения и алкоголя, есть больше овощей и фруктов, повысить уровень физической активности.

Как показало недавнее исследование, лишь 20% россиян ведут здоровый образ жизни.

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