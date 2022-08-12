Как потребление соли влияет на продолжительность жизни

Помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам геронтологического центра Александр Розанов назвал топ-5 привычек, отказавшись от которых можно улучшить здоровье и продлить жизнь.

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Уменьшение соли в рационе приводит к снижению артериального давления, а в долгосрочной перспективе такая диета ассоциируется со снижением риска смерти от инсульта и инфаркта миокарда, заявил специалист в разговоре с «Российской газетой».

Также он посоветовал отказаться от курения и алкоголя, есть больше овощей и фруктов, повысить уровень физической активности.