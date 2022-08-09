Какой свет больше всего вредит глазам

Помимо синего света, который вырабатывают экраны различных гаджетов, опасность для глаз представляет также фиолетовый свет. Об этом рассказала офтальмолог Ирина Федорова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Синий и фиолетовый включают ряд фотохимических реакций на сетчатке, вследствие которых образуются свободные радикалы. Именно они ведут к дистрофии нервных клеток роговицы.

«Все зависит от длины волны. Цветом, который по длине волны подступает к синему, является фиолетовый. Остальные цвета могут плохо действовать, скорее, на психику, а не на глаза»,

— отметила она в комментарии «Радио 1».

Она также отметила, что стоит быть осторожными с яркими источниками света и без необходимости не смотреть на них в упор.