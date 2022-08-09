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1 час назад

Офтальмолог рассказала, какой свет больше всего вредит глазам

Вечерняя Москва

Помимо синего света, который вырабатывают экраны различных гаджетов, опасность для глаз представляет также фиолетовый свет. Об этом рассказала офтальмолог Ирина Федорова.

Какой свет больше всего вредит глазам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Синий и фиолетовый включают ряд фотохимических реакций на сетчатке, вследствие которых образуются свободные радикалы. Именно они ведут к дистрофии нервных клеток роговицы.

«Все зависит от длины волны. Цветом, который по длине волны подступает к синему, является фиолетовый. Остальные цвета могут плохо действовать, скорее, на психику, а не на глаза»,

— отметила она в комментарии «Радио 1».

Она также отметила, что стоит быть осторожными с яркими источниками света и без необходимости не смотреть на них в упор.

Ранее врач-офтальмолог Марина Илюхина рассказала, какие проблемы со зрением могут появиться после 40 лет. В частности, у человека может появиться проблема уменьшения размера зрачков.

ЗОЖ,Ирина Федорова,
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