Врач объяснил пожилым, как правильно заниматься спортом

Цнтр SuperJob опубликовал результаты исследований, согласно которым 23 % россиян старше 45 лет планируют заниматься спортом после выхода на пенсию. 22 % хотят учить иностранные языки, 13 % – заниматься музыкой, а 12 % хотят освоить живопись или танцы. Кандидат медицинских наук Алексей Жито считает, что желание заниматься спортом на пенсии похвально.

«Помним пословицу: движение – это жизнь. Однако существуют определенные правила, согласно которым в пожилом возрасте не стоит напрягать свое тело. Не нужно перегружать организм, делать сверхрастяжения и поднимать большой вес.

Постепенность играет огромное значение», – говорит врач. Эксперт говорит, что в пожилом возрасте у людей слабые кости, поэтому опасно перегружать себя. Также есть риск повредить позвоночник. Стоит быть осторожным и людям с гипертонией. Их сердечно-сосудистая система не выдержит больших нагрузок. У страдающих сахарным диабетом может снизиться уровень сахара после тренировок, пишут «Известия». Врач советует увеличивать нагрузку постепенно и начать с простых упражнений. Выполнять их следует недолго, со временем увеличивая продолжительность.