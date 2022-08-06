Врач назвала полезный для диабетиков чай

Педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк рассказала, какие виды чая полезно употреблять людям, страдающим диабетом.
«Есть исследования, которые говорят, что зеленый чай незначительно, но снижает текущий уровень сахара в крови, а также снижает вероятность развития этой болезни», – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта.
Среди других полезных чаев для диабетиков медик выделила каркаде, состоящий из лепестков растения гибискуса. Такой напиток помогает снизить резистентность к инсулину и артериальное давление.
Также полезны при диабете чаи из мелиссы и ромашки. Мелисса за счет эфирных масел стимулирует усвоение глюкозы, а ромашка обладает свойством оптимизировать уровень сахара в крови.
Кашляк посоветовала обратить внимание и на корицу. Добавление этой пряности в чай замедляет высвобождение сахара в кровоток и усиливает процесс поглощения глюкозы клетками, тем самым повышая чувствительность к инсулину.