Врач назвала полезный для диабетиков чай

Педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк рассказала, какие виды чая полезно употреблять людям, страдающим диабетом.

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«Есть исследования, которые говорят, что зеленый чай незначительно, но снижает текущий уровень сахара в крови, а также снижает вероятность развития этой болезни», – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта.

Среди других полезных чаев для диабетиков медик выделила каркаде, состоящий из лепестков растения гибискуса. Такой напиток помогает снизить резистентность к инсулину и артериальное давление.

Также полезны при диабете чаи из мелиссы и ромашки. Мелисса за счет эфирных масел стимулирует усвоение глюкозы, а ромашка обладает свойством оптимизировать уровень сахара в крови.