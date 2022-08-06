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1 час назад

Врач назвала полезный для диабетиков чай

РИА "ФедералПресс"

Педиатр, эксперт проекта-лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк рассказала, какие виды чая полезно употреблять людям, страдающим диабетом.

Врач назвала полезный для диабетиков чай
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть исследования, которые говорят, что зеленый чай незначительно, но снижает текущий уровень сахара в крови, а также снижает вероятность развития этой болезни», – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта.

Среди других полезных чаев для диабетиков медик выделила каркаде, состоящий из лепестков растения гибискуса. Такой напиток помогает снизить резистентность к инсулину и артериальное давление.

Также полезны при диабете чаи из мелиссы и ромашки. Мелисса за счет эфирных масел стимулирует усвоение глюкозы, а ромашка обладает свойством оптимизировать уровень сахара в крови.

Кашляк посоветовала обратить внимание и на корицу. Добавление этой пряности в чай замедляет высвобождение сахара в кровоток и усиливает процесс поглощения глюкозы клетками, тем самым повышая чувствительность к инсулину.

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