7 привычек, снижающих риск инсульта

Снизить риск возникновения инсульта можно, следуя 7 простым правилам, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-невролога Виктора Шахновича.

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Инсульт – нарушение мозгового кровообращения, которое наступает из-за закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Известно, что после перенесенного инсульта человек может испытывать проблемы с памятью, речью и двигательными функциями.

Снизить риск возникновения инсульта можно, регулярно сдавая анализы, отметил невролог. Человеку необходимо чаще проверять уровень холестерина в крови, поскольку в избытке он способен оседать в стенках сосудов, что может привести к их закупорке.

Шахнович также посоветовал больше времени уделять физической нагрузке, особенно, если человек ведет сидячий образ жизни. Проверка состояния сосудов и здоровый образ жизни – основополагающие признаки профилактики нарушения.

Также снизить риск развития инсульта можно, скорректировав питание. Врач посоветовал употреблять в пищу больше зелени, морепродуктов и рыбы. Особое внимание следует уделить натуральным сокам и кипяченой воде. Употребление вина в малых дозах поможет улучшить кровообращение.