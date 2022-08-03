Стоматолог рассказала о вреде ополаскивателей для рта

По словам эксперта, некоторые ополаскиватели содержат в своем составе хлоргексидин и триклозан. Эти вещества являются антисептическими компонентами, а поэтому их использовать постоянно нельзя. Из-за длительного применения таких препаратов может измениться флора полости рта, пишут "Аргументы и факты".

Также есть ополаскиватели, которые содержат в составе спирт. Такие препараты также нельзя использовать в чистом виде, а только разведенными. При этом сами производители часто не указывают это на упаковке. Разводить их следует 1 к 4. Если полоскать неразведенным раствором, то можно получить ожог и сухость полости рта.