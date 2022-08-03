5 правил сохранения здоровья зубов летом

Летом у людей меняются пищевые привычки: они едят больше мороженого и ягод и пьют газировку, все это влияет на зубную эмаль и провоцирует кариес, рассказал основатель студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile Глеб Пекли. В беседе с «Лентой.ру» он назвал пять правил сохранения здоровья зубов в жаркое время года.

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Летом в сезон отпусков нужно заниматься профилактикой болезней зубов, отметил стоматолог. По его словам, жара обостряет хронические стоматологические заболевания, поэтому во избежание проблем перед отпуском нужно заблаговременно пролечить зубы. Так можно избежать ситуации, когда вдали от дома придется обращаться за помощью к незнакомому специалисту.

Глеб Пекли напомнил, что здоровью зубов вредят температурные контрасты. По его словам, не стоит увлекаться такими сочетаниями, как кофе с мороженым или охлажденный лимонад с горячей кукурузой. Раз в день это не повредит, но три раза уже вполне могут негативно сказаться на состоянии эмали, предупредил он.

В беседе с «Лентой.ру» стоматолог напомнил правило, о котором многие забывают: ополаскивать рот нужно после каждого приема пищи.

«В отпуске не удержаться от частых перекусов, состоящих из кислых фруктов и ягод, что делает эмаль чувствительной. После каждого приема пищи использовать зубную пасту вряд ли получится. Гораздо легче применять ополаскиватель, поэтому запаситесь жидким средством для чувствительных зубов»,

— посоветовал он.

На состояние всего организма и зубов в частности влияет обезвоживание: в сухой полости рта активно размножаются бактерии, уточнил он.

«При выборе напитков выбирайте те, которые не вызывают жажду и не содержат сахар. Вместо того чтобы налегать на кофе, алкоголь, соки, энергетики и колу, пейте больше зеленого чая, минеральной воды и молока»,