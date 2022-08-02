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4 часа назад

Врач дал советы для поддержания иммунитета

Lenta.ru

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал советы для поддержания иммунитета. Эксперт порекомендовал полноценно питаться, употреблять кисломолочные продукты, а также заниматься физической активностью. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Врач дал советы для поддержания иммунитета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, главными органами иммунитета являются мозг и тимус, а основным местом жительства большинства иммунных клеток — кишечник. Нормальная микробиота поддерживает напряженность иммунитета, добавил он.

Здоровая микробиота, как отметил Продеус, формируется при рождении, когда его кишечник заселяется материнской микробиотой. «Соответственно, малыш, который появился на свет путем кесарева сечения, имеет бедную микрофлору», — подчеркнул он.

Для поддержания иммунитета специалист посоветовал полноценно питаться, в том числе употреблять кисломолочные продукты с живыми лактобактериями. Он также подчеркнул, что употребление про- и пребиотиков снижает число ОРВИ у детей.

Кроме того, для поддержания иммунитета и микробиоты важна физическая активность. «Адекватная двигательная активность улучшает моторику кишечника, а залог здоровой микрофлоры — это отсутствие запоров и поносов», — пояснил врач.

Ранее Продеус опроверг популярный миф о том, что закаливание укрепляет иммунитет. По словам доктора, закаливание напрямую не влияет ни на иммунитет, ни на развитие иммунных клеток.

ЗОЖ,Андрей Продеус,Первый канал,
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