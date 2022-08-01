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41 минуту назад

Назван самый важный вид упражнений для долгой жизни

Ferra.ru

Вести активный образ жизни важно для того, чтобы сохранить здоровье и прожить дольше. Однако есть особый тип тренировок, который помогает в этом лучше остальных.

Назван самый важный вид упражнений для долгой жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам главного исполнительного директора и основателя Ultimate Performance Ника Митчелла сохранить здоровье и продлить жизнь помогают главным образом упражнения с отягощениями. Именно эти упражнения оказывают влияние на воспаление, резистентность к инсулину, состояние костей, кровяное давление и пр.

Для людей в возрасте 50+ оптимальным считаются две 45-минутные силовые тренировки в неделю. Дело в том, что с возрастом мышечная масса теряется (этот процесс называется саркопением) и необходимо с этим бороться. Одним из методов считаются как раз упражнения с отягощениями.

Ferra.ru

Причём, как отмечает специалист, это вовсе не значит, что вам обязательно нужно ходить в спортзал. Вы можете просто взять пару сумок, положить в них банки с фасолью и поднять их. Можно также отжиматься от стены или сидя на стуле.

В целом же начать заниматься спортом никогда не поздно, подчёркивает эксперт, потому что ежедневно в организме обновляются примерно 330 миллиардов клеток, а каждые 80-100 дней - около 30 триллионов клеток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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