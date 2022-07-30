Врачи: фитнес-трекеры стимулируют людей больше двигаться

Исследователи из Австралии показали, что ношение фитнес-трекера приводит к потере веса через пять месяцев, стимулируя человека уделять больше времени физической активности. Статья опубликована в The Lancet Digital Health.

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В период с 2014 по 2020 год количество носимых трекеров активности, проданных по всему миру, увеличилось почти на 1500%. Глобальные продажи фитнес-браслетов в 2020 году составили 2,8 млрд долларов. Несмотря на такую популярность, их эффективность остается под вопросом.

Авторы исследования из Университета Южной Австралии в Аделаиде провели обзор более 400 публикаций, в которых изучалось, как ношение фитнес-трекеров влияет на вес, психику и показатели крови 164 тысяч людей по всему миру. Выяснилось, что отслеживание активности стимулирует людей ежедневно проходить 1800 дополнительных шагов. За пять месяцев ношения фитнес-трекеров их обладатели снизили вес в среднем на килограмм. Хоть это и кажется небольшим улучшением для отдельного человека, оно может компенсировать 2-3 года непрерывного набора веса. В среднем же взрослый человек прибавляет в весе около 0,5 кг в год.