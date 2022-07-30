Найден способ снижения риска развития стеатоза

Китайские медики выяснили, что улучшение режима сна на 29% снижает риск развития стеатоза (жировой болезни печени), а также связанных с ним осложнений. Работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. О результатах сообщила пресс-служба американского Эндокринного общества (ES).

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Исследователи выяснили, что плохое качество сна повышает риск развития стеатоза - одной из самых распространенных болезней печени. При этом заболевании в клетках печени накапливается жир. Это может привести к фиброзу (воспаление и образование рубцовой ткани), циррозу и в конечной стадии - раку печени.

Исследователи наблюдали за здоровьем 5011 жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, проживающих в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань.

В рамках исследования медики отслеживали изменения в печени пациентов, а также наблюдали за диетой, вредными привычками и уровнем физической активности. Анализ показал, что вероятность развития стеатоза зависела не только от уровня подвижности добровольцев и общего состояния их здоровья: жители южных регионов Китая с хорошим режимом сна на 29% реже страдали от болезни, чем их сверстники.

Особенно заметно эта тенденция проявлялась среди добровольцев, которые вели малоподвижный образ жизни: риск развития жировой болезни печени снижался на 36% при умеренном улучшении качества сна.