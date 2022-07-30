Как победить растущий живот

Глядя на фотографии 10 – 15-летней давности, наш коллектив (в основном его женская часть), обычно начинает ностальгировать:– Ты посмотри, какие мы здесь молоденькие! – умиляется наш редактор Нелла.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

– Ладно молоденькие, а какие стройные! – перебивают её журналисты старой гвардии, – тем, кому сейчас уже за 35.

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– Господи, у меня здесь живота ещё нет, – вздыхает одна из корреспонденток.

На самом деле, растущий живот для многих – большая проблема. Ты вроде стараешься не переедать, не злоупотреблять алкоголем, даже иногда подкачиваешь пресс, но предательские складки всё равно дают о себе знать. Почему же растёт живот и как от него избавиться? Мужской вопрос В молодости у большинства мужчин проблем с фигурой нет, поскольку они ведут активный образ жизни, у них отличный обмен веществ. А вот в районе 35 лет начинают появляться первые проблемы. В этом возрасте начинаются гормональные изменения, которые и способствуют отложению жира. Но валить всё на гормоны – нечестно и неправильно. В первую очередь на рост живота влияет неправильный образ жизни и питание.

Жирная пища, полуфабрикаты, соленые закуски – всё это, конечно, портит фигуру, приводит к увеличению живота. Особенно если мужчина налегает на пиво. Пиво для мужчин таит в себе особую опасность, потому что содержит женские гормоны. А соль, содержащаяся в закусках к пенному, задерживает воду в организме. При таких условиях жировые клетки образуются еще быстрее.И если человек не занимается спортом, то слабые брюшные мышцы неспособны удерживать внутренние органы – и живот «вываливается».

Очень быстро растет живот у тех, кто много времени проводит за рулём. Тело за рулём расположено так, что косые мышцы живота с боками остаются в расслабленном состоянии. Со временем они утрачивают тонус, и живот, бока буквально расползаются.Однако бывают и более серьёзные причины изменения фигуры. Например, большой живот совместно с другими симптомами может указывать на проблемы выработки инсулина. Поэтому если человек не пьёт много пива, нормально питается, не переедает, но испытывает постоянную жажду, отекает, быстро набирает вес, нужно пройти обследование на наличие диабета 2 го типа.Лишний вес может появиться и из-за серьёзных гормональных нарушений. При этом у мужчин растёт не только пузо, раздаются и плечи, и бёдра. В этом случае нужно обратиться к врачу-эндокринологу, пройти тест на гормоны.

Проблема большого живота не только в эстетической непривлекательности, такая полнота несёт угрозу здоровью. Жир, располагающийся на талии, давит на диафрагму, меняя тем самым положение сердца на горизонтальное. Это частая причина возникновения инфарктов, так как сердечная мышца недостаточно снабжается кровью. Большой живот может стать причиной заболевания позвоночника, так как он постоянно испытывает немалую нагрузку. У мужчин из-за лишнего веса снижается уровень тестостерона. Вследствие чего появляется импотенция, увеличиваются молочные железы, повышается тембр голоса.Что делать? В первую очередь нужно начать правильно питаться и ограничивать себя в еде. Голодать необходимости нет, главное – не переедать. Помните, что ощущение сытости приходит через 20 минут после того, как еда попала в желудок. Так что стоит взять себя в руки и есть более маленькими порциями. Нужно немного поменять режим питания: плотно завтракать, есть часто, но маленькими порциями, не наедаться вечером, а в идеале вообще не есть за 4 – 5 часов до сна.

Ну и, конечно, нужно больше двигаться. Не можете ходить в тренажёрный зал – качайте пресс дома. Летом вашим помощником могут стать велосипед и плавание, а зимой лыжи, пешие прогулки по снегу. Кроме того, что вы снизите вес, вы получите заряд бодрости и здоровья. Женский вопрос Чаще всего проблемы в области живота настигают слабый пол после родов. Во время беременности меняется гормональный фон, и прежде стройные девушки порой меняются кардинально. Но живот может появиться и у нерожавших девушек. Как и мужчинам, нашим дамам иногда не хватает физической активности, а вот вкусностей – как раз в избытке.

Ещё одной вредной привычкой, которая по своему негативному воздействию на фигуру почти не отличается от переедания, является курение. Забудьте миф о том, что курение помогает девушкам всегда оставаться в форме. Всё дело в том, что курение ухудшает обмен веществ, именно поэтому переход на правильное питание без отказа от курения не принесёт желаемого эффекта.Для фигуры также вреден алкоголь. Оказывается, что при попадании алкоголя в организм он первым всасывается в стенки желудка, в результате чего пища не усваивается, переходя сразу же в жировые отложения в области талии, ног и бёдер.

Также способствуют росту живота постоянные волнения и стрессы. Некоторые женщины во время переживаний теряют вес, но таких не так уж и много. Чаще всего во время стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, благодаря которому девушки набирают вес. Кроме того, многие дамы «заедают» стресс сладостями или чипсами.

В этом случае диеты помогают мало. Лучше попробовать техники расслабления: йогу, ароматерапию, медитацию и т.д. Желательно также заниматься спортом, ведь интенсивные тренировки помогают снять проявления стресса и способствуют выработке гормонов радости.

Сидячая работа забирает у нас больше здоровья, чем многие вредные привычки. Последствием сидячего образа жизни часто становятся заболевания позвоночника и нарушение осанки, что, в свою очередь, ведет к образованию большого живота. Внутренние органы из-за неправильной осанки постепенно выдвигаются вперёд, отчего и формируется живот.

Очень глупой затеей является попытка избавиться от живота при помощи голодания. Всё дело в том, что во время голодания в организме выделяется гормон стресса. Именно поэтому сильные ограничения в питании несут вред не только талии, но и фигуре в общем. В последнее время специалисты всё чаще говорят о том, что состояние фигуры напрямую зависит от сна. Причём склонность к полноте, а также росту живота у женщин может возникнуть как от недосыпания, так и от чрезмерного времени, проведённого в кровати. Оптимальное количество сна для взрослого человека – не меньше 5, но не больше 8 часов.Что делать? Рекомендации примерно те же, что и для мужчин: больше двигаться, меньше есть. Только стоит помнить, что у аэробных нагрузок есть своя хитрость: вес снижается в том числе и за счёт мышечной массы, потому что жировая почти ничего не весит. Нужно заниматься в том числе и силовыми нагрузками, чтобы увеличить мышечную массу. Это нужно потому, что мышцы сжигают калории. На весах, может быть, останется та же цифра, а вот жировая прослойка уменьшится. Если же говорить про кардионагрузки (беговая дорожка, велотренажёр и др.), то заниматься на них стоит не меньше 40 минут, только при таком условии начинает сгорать жир.

Особое внимание стоит уделить зоне пресса. Причём делать упражнения нужно сразу на несколько групп мышц: верхний пресс, нижний и косые мышцы живота. Если нет возможности записаться в спортзал, можно делать упражнения дома, лёжа на твёрдой поверхности – уроки можно найти в интернете. И главное – не есть в течение 2 – 3 часов после тренировки.

Что же касается диеты, стоит максимально отказаться от мучного и сладкого, ну и, конечно же, уменьшить порции.Если же причина полноты – в состоянии здоровья, узнайте у врача, какие виды спорта вам разрешены, не оправдывайте свой живот тем, что вы больны. При любой болезни есть допустимые виды физических нагрузок.