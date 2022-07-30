Симптомом каких заболеваний может быть одышка

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о болезнях, признаком которых может быть постоянная одышка.

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По словам врача, одышка может быть симптомом не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и бронхиальной астмы, фиброза лёгких, когда в лёгочной ткани образуются рубцы.

Также специалист предупредил, что сильная одышка может говорить и о развитии онкологии. Особенно нужно бить тревогу, если невозможно сделать полноценный вдох или выдох. В случае, если человеку внезапно начало требоваться более 22 дыхательных движений в минуту, сразу же необходимо вызывать скорую помощь.

Но одышка может быть спутником и такого неопасного состояния, как анемия — дефицит железа в крови.

«Одышка возникает, в том числе, при таком заболевании, как анемия, малокровие. Нехватка железа в организме приводит к тому, что эритроциты перестают нормально выращиваться, содержание гемоглобина падает, а там находится железо. Тоже будет одышка, это будет связано с тем, что ненормально работает система кроветворения», — подчеркнул Кондрахин.