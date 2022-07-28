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1 час назад

Как жара влияет на психику: объясняет врач

РИА "ФедералПресс"

Во многих частях России уже несколько недель стоит жара, которую с трудом переносят многие люди. О том, как на самом деле влияют высокие температуры на самочувствие, в том числе психическое, «ФедералПресс» рассказал врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Как жара влияет на психику: объясняет врач
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Большая часть россиян жару переносят плохо, так как мы, в общем-то, северные люди, живем в северном климате – жара у нас бывает редко, в очень короткий промежуток времени в году»,

– объясняет специалист.

Изнывая от жаркой погоды, многие могут испытывать головокружение и повышенное потоотделение. Последнее, в свою очередь, может отозваться в человеке раздражительностью и вспыльчивым поведением, отметил Алексей Казанцев.

На людей, имеющих психические расстройства, жара воздействует еще более заметно – не исключены вспышки агрессивного поведения. Также у них не всегда присутствует адекватное понимание опасности длительного нахождения под палящим солнцем, и при неблагоприятном стечении обстоятельств это может привести к обезвоживанию и потере сознания. И даже у здоровых людей в жару отмечаются пониженная работоспособность и утомляемость, сообщил психиатр.

Для профилактики различных недугов, которые могут быть вызваны 30-градусной жарой на улице, врач советует проветривать помещения (желательно иметь кондиционер, настроенный на умеренную температуру) и потреблять больше воды в течение дня, чтобы не допустить обезвоживания организма.

ЗОЖ,Алексей Казанцев,
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