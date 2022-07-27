Раскрыта смертельная опасность популярной приправы

Чрезмерное употребление в пищу такой популярной специи, как мускатный орех, может оказаться смертельно опасным для человеческого организма. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Мускатных орех нужно использовать только в небольших количествах, буквально на "кончике ножа", чтобы придать блюду изысканный и пикантный вкус. Если увеличить дозировку этой специи, то появятся нарушения нервной системы»,

– пояснила эксперт.

По ее словам, у человека могут возникнуть галлюцинации, помутнение рассудка. При небольших передозировках может наблюдаться головокружение, спутанность сознания. Елена Соломатина добавила, что специя в некотором роде является наркотической, пишет News.ru.