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22 минуты назад

Как избежать солнечного удара

Управа района Выхино-Жулебино

По прогнозам синоптиков, жара вновь возвращается в столичный регион. Уже завтра столбики термометров будут показывать 29 градусов тепла и это в тени, на солнце же температура будет достигать 35, а местами повышаться и до 40 градусов.

Как избежать солнечного удара
Фото: pxhere.compxhere.com

Чтобы такой температурный режим не доставил проблем, столичные спасатели напоминают, как обезопасить себя от теплового или солнечного удара.

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Избежать этих неприятных явлений можно, если знать принцип их возникновения. Комфортной температурой воздуха для человека считается интервал от +20 до +25 градусов. Если же температура поднимается выше этих показателей, то даже недолгое пребывание в душном помещении или на открытом пространстве с прямыми солнечными лучами, может спровоцировать очень серьезные последствия для здоровья.

В так называемую группу риска входят: дети, представители старшего поколения, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленные, переутомленные и те, у кого есть избыточная масса тела.

-Механизмы развития теплового и солнечного удара схожи, но это не одно и то же,

- рассказал начальник Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ Герман Добряков.

Тепловой удар более коварен, его можно получить не только от воздействия прямых солнечных лучей, но и просто сидя за рабочим столом.

Воздействие вредных факторов на человека может быть и комбинированным, т.е. привести одновременно и к солнечному и тепловому ударам при которых отмечается: головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение, тошнота, рвота, холодный пот, покраснение кожных покровов лица и общий упадок сил. В тяжелых случаях - потеря сознания.

Чтобы предотвратить подобное развитие событий необходимо:

  • избегать прямых солнечных лучей и не находиться на улице в период с 11.00 до 16.00, носить головные уборы и отдавать предпочтение свободной одежде светлых оттенков из натуральных (дышащих) тканей;
  • во время работы избегайте длительного нахождения в душных помещениях, чаще делайте перерывы и отдыхайте в прохладном месте вдали от солнечных лучей, особенно если вы работаете на улице;
  • в еде отдавайте предпочтение легкой и растительной пище, не употребляйте алкогольные напитки и обязательно пейте достаточное количество чистой воды!

Если вы заметили на улице человека, которому плохо, не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо. Возможно, причина этого состояния тепловой или солнечный удар! Спросите- нужна ли человеку помощь? И в случае необходимости, звоните спасателям по номеру с мобильного 112! Помните: Ваша внимательность может спасти чью-то жизнь!

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