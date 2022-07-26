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39 минут назад

Врач назвал распространенную ошибку при любой боли

Lenta.ru

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал распространенную ошибку, который совершают люди при любой боли. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции Sputnik, его запись доступна на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач назвал распространенную ошибку при любой боли
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Продеус заявил, что людям не следует терпеть боль. Как объяснил иммунолог, боль является сигналом того, что с организмом не все в порядке. По его словам, если человек не испытывает боль, то он быстрее погибает.

«Представляете, у человека аппендицит, а он боли не чувствует. Что будет? Перитонит. Если будет перитонит, то вероятность того, что он вовремя попадет в больницу и получит лечение, нулевая»,

— высказался врач.

Лекарства помогают остановить боль в самом начале ее развития, добавил Продеус. Если человек решает перетерпеть боль и не принимать таблетку, то уже вскоре неприятные ощущения могут усилиться, и тогда одна таблетка не поможет избавиться от них, предупредил специалист.

ЗОЖ,Андрей Продеус,Первый канал,
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