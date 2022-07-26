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57 минут назад

Врач предупредил об опасности пребывания на солнце при варикозе

Москва24

Пребывание на солнце в попытках загореть может быть опасным для людей с варикозом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Пирогова Армен Авакян.

Врач предупредил о смертельной опасности загара при варикозе
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем – венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление – это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным",

– пояснил он.

По его словам, страдающим варикозом людям следует прикрывать ноги, если они хотят позагорать. В то же время лето в принципе является временем, когда о ногах следует заботиться особо тщательно, отмечает специалист.

Дело в том, что в теплую погоду замедляется кровообращение. При появлении венозных сеточек, несмотря на то, что они являются больше косметическим дефектом и легко устраняются, следует обратиться к врачу. Важно выяснить причину их возникновения и вовремя предпринять необходимые меры, в противном случае они могут превратиться в варикозные вены.

ЗОЖ,
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