Врач предупредил о смертельной опасности загара при варикозе

Пребывание на солнце в попытках загореть может быть опасным для людей с варикозом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог ГКБ № 1 имени Пирогова Армен Авакян.

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"Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем – венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление – это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным",

– пояснил он.

По его словам, страдающим варикозом людям следует прикрывать ноги, если они хотят позагорать. В то же время лето в принципе является временем, когда о ногах следует заботиться особо тщательно, отмечает специалист.