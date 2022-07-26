В зоне риска: кто может умереть от занятий спортом

Здоровый образ жизни становится все более популярным. Однако для некоторой категории людей занятия спортом могут закончиться летально. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», кому нужно с осторожностью подходить к физической активности.
По ее словам, не существует списка диагнозов, которые категорически запрещают заниматься спортом. Однако все должно быть в меру.
«Все зависит от конкретной ситуации, стадии заболевания, обострения и состояния здоровья. Любой человек может заниматься спортом, даже если у него есть хронические болезни. Отмечу, что это должна быть небольшая физическая активность, без чрезмерных нагрузок. Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения»,
— объяснила Чернышова.
Специалист отметила, что большие нагрузки и профессиональные занятия спортом требуют разрешения врача, в противном случае чрезмерная активность может закончиться летальным исходом.
«Нужно понимать, что даже здоровый человек имеет свой уровень выносливости. Если заниматься профессиональным спортом без должной подготовки, это может закончиться печально. Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры. Все должно быть в меру»,
— подчеркнула терапевт.
Собеседница «ВМ» уточнила, что неподготовленному человеку нужно обязательно пройти медкомиссию и досконально узнать о состоянии своего здоровья.
«Будущий спортсмен должен проконсультироваться со своим врачом и узнать, какой уровень физической нагрузки не навредит ему. Очень важно соблюдать все рекомендации специалиста, чтобы не подорвать свое здоровье и не заработать болезнь, которая может привести к смерти. Если человек решил увеличить свою физическую активность, это нужно делать аккуратно и плавно»,
— предупредила врач.
Чернышова посоветовала в первую очередь сделать электрокардиографию, так как большинство летальных случаев во время занятий спортом происходит из-за проблем с сердцем.
«ЭКГ детально расскажет о состоянии здоровья сердца и поможет предотвратить развитие уже имеющихся заболеваний. Когда врач убедится в отсутствии противопоказаний, можно начинать тренировки с минимальной нагрузки. А если у вас обнаружат сердечно-сосудистые заболевания, то сначала необходимо их вылечить»,
— заверила медик.
Врач добавила, что лучше начинать с простых физических активностей, а не брать большой вес в зале или покорять гору. Тогда вашему здоровью ничего не будет угрожать.