В зоне риска: кто может умереть от занятий спортом

«Все зависит от конкретной ситуации, стадии заболевания, обострения и состояния здоровья. Любой человек может заниматься спортом, даже если у него есть хронические болезни. Отмечу, что это должна быть небольшая физическая активность, без чрезмерных нагрузок. Даже те люди, которые не встают с постели, могут делать небольшую гимнастику, лежа на кровати. Это усилит кровоток, будет поддерживать мышцы в рабочем состоянии. Кроме того, рекомендую делать дыхательные упражнения»,